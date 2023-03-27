27 марта 2023, 16:23
Женщина пострадала в аварии в Нефтеюганском районе ХМАО
Авария, в которой пострадала 39-летняя женщина, произошла накануне в поселке Чеускино Нефтеюганского района ХМАО. Об этом написал сайт muksun.fm со ссылкой на пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
По информации ведомства, 30-летняя водитель на Kia не справилась с управлением, в результате чего машина улетела в кювет. Пассажирка иномарки — 39-летняя женщина — была доставлена в больницу.
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Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося. В региональном УГИБДД напомнили, что нельзя отвлекаться на посторонние предметы во время вождения.
ХМАО
ДТП
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