Происшествия 30 декабря 2023, 08:31 Женщина пострадала при взрыве газа в погребе в Томской области МЧС: в Томской области случился взрыв газа в погребе Пресс-служба МЧС

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Взрыв бытового газа произошел в погребе дома в Томской области. Пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пресс-служба МЧС

По информации ведомства, в подземном погребе случилась разгерметизация баллона с пропаном. Когда спустившаяся вниз женщина зажгла спичку, газовоздушная смесь мгновенно воспламенилась. Женщина получила ожоги. Ей потребовалась госпитализация.

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Огонь распространился на 36 квадратных метров. На месте работали четверо спасателей, применялись две спецмашины. Пожар удалось потушить.

Ранее, 24 декабря, сильный взрыв произошел в сочинском доме на улице Трубачева. Пострадали два человека. В доме жил футболист «Зенита» Денис Адамов с женой и семимесячным сыном. Взрывная волна выбила окна и двери в его квартире. По дому пошли трещины. Голкипер быстро вынес ребенка на руках. Никто в семье не пострадал. Футбольный клуб «Сочи», за который раньше играл Адамов, обеспечил ему временное жилье.