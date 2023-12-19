Происшествия 19 декабря 2023, 12:45 Женщина пострадала при пожаре в вагончике в Краснодаре

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Вагончик загорелся вечером 18 декабря на улице Таманской в Краснодаре. В результате пожара пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал муниципального центра управления города.

По предварительным данным, пламя охватило вагончик неподалеку от заброшенной автозаправки, на место оперативно выехали пожарные и бригада скорой помощи.

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Отмечается, что при пожаре пострадала женщина без определенного места жительства, ее доставили в больницу.