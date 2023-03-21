Происшествия 21 марта 2023, 14:06 Женщина пострадала при пожаре в Петербурге

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В Санкт-Петербурге случилось возгорание, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МЧС.

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Пожар произошел на улице Костюшко. В одном из жилых домов загорелась однокомнатная квартира. Огонь охватил площадь в 20 «квадратов». К тушению привлекли четыре единицы спецтехники и 20 спасателей. По данным издания, пострадала женщина. Ее доставили в больницу.