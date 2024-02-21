Происшествия 21 февраля 2024, 15:45 Женщина пострадала при пожаре в многоквартирном доме в Петербурге

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В Василеостровском районе в Особняке Петрова накануне ночью произошел пожар, в котором пострадала хозяйка квартиры. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

В пятикомнатной квартире загорелась кухня, женщина стала самостоятельно тушить пожар, но пострадала. К моменту приезда сотрудников МЧС хозяйка смогла сама справиться с огнем, но получила ожоги. Женщине оказали первую помощь и доставили в больницу. Отмечается, что пожар охватил 10 квадратных метров.

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