21 января 2023, 10:51
Женщина пострадала при пожаре в многоэтажке на юго-востоке Москвы
Источник «360»: женщину спасли из горящей квартиры в многоэтажке на юго-востоке Москвы
Женщину спасли из горящей квартиры в 12-этажном доме на Ташкентской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.
По его данным, пожар произошел на седьмом этаже дома. Пострадавшей начали оказывать помощь, с ней проводят реанимационные действия. Все обстоятельства и причины возгорания уточняются.
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UPD: пострадавшую с ожогами доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
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