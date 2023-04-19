Происшествия 19 апреля 2023, 16:20 Женщина пострадала при пожаре в квартире во Владимире

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Возгорание произошло в девятиэтажном доме на улице Юбилейной в городе Владимире. В результате пожара пострадал один человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, пламя охватило квартиру на четвертом этаже жилого дома. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Хозяйка загоревшейся квартиры получила ожоги, ее доставили в больницу.

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Отмечается, что из-за пожара спасателям пришлось эвакуировать более 15 жильцов дома.