23 ноября 2022, 20:54
Женщина пострадала при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге произошел пожар в жилом доме. Женщина, находившаяся в загоревшейся квартире, попала в больницу. Об этом сообщило издание Neva.Today.
Возгорание началось на кухне. Огонь распространился на пять квадратных метров. Его удалось локализовать в течение получаса после звонка в экстренные службы.
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Пострадавшую доставили в больницу. Информации о ее состоянии пока нет.
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Санкт-Петербург
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