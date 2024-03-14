Происшествия 14 марта 2024, 18:27 Женщина пострадала при пожаре в квартире в Петербурге

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Возгорание произошло в доме по проспекту Народного Ополчения в Кировском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара пострадала женщина, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

По предварительным данным, пламя охватило пятикомнатную квартиру, общая площадь возгорания составила два квадратных метра. Пострадавшую при пожаре женщину доставили в больницу.

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Отмечается, что на месте пожара работали 15 сотрудников МЧС и три машины спецтехники.