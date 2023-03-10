10 марта 2023, 19:14
Женщина пострадала при пожаре в квартире на юго-востоке Петербурга
Возгорание двухкомнатной квартиры произошло в Невском районе города Санкт-Петербурга. В результате пожара пострадал один человек, сообщил сайт Neva.Today.
По предварительным данным, пламя охватило одну из комнат квартиры по улице Дыбенко на юго-востоке города. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров.
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Спасателям удалось ликвидировать возгорание за 23 минуты. При пожаре пострадала женщина, ее доставили в больницу.
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