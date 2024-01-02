Происшествия 02 января 2024, 14:23 Женщина пострадала при попытке ВСУ обстрелять Белгород ракетами «Ольха» Гладков сообщил о еще одной пострадавшей при попытке обстрела Белгорода РИА «Новости»

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Одна женщина пострадала днем 2 января при попытке ВСУ обстрелять Белгород ракетами «Ольха». У нее выявили рваную рану кисти, от госпитализации местная жительница отказалась, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — сбито пять воздушных целей на подлете к городу», — отметил он.

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Обстановку на земле, по его словам, уточняют оперативные службы. Пострадавшую женщину осмотрели медики скорой, оказав необходимую помощь.

В Белгороде осколками повредило торговое помещение и несколько автомобилей, добавил Гладков. В Белгородском районе, в селе Беловское, посекло один легковой автомобиль. Дальнейшая информация уточняется, заключил глава области.

В Минобороны ранее сообщили об уничтожении четырех украинских ракет около 12:00, а затем об уничтожении еще пяти ракет в районе 13:00.

Еще один мужчина получил осколочные ранения ног и рук. Его госпитализировали. Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое.