Происшествия 05 июля 2023, 09:23 Женщина пострадала при обстреле ВСУ города Валуйки Белгородской области Гладков: женщина получила ранение при обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области РИА «Новости»

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Женщина получила осколочное ранение в грудь после обстрела города Валуйки в Белгородской области со стороны Украины. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть одна пострадавшая — женщина с осколочными ранениями грудной клетки», — уточнил глава региона.

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Он отметил, что пациентку доставили в Валуйскую ЦРБ для оказания необходимой медпомощи.

По словам Гладкова, обстрел города длился больше часа. Система ПВО сбила три цели на подлете к населенному пункту и один беспилотник. ВСУ выпустили по жилым домам 12 снарядов из РСЗО «Град». Повреждения зафиксировали в восьми частных жилых домовладениях и на линии электропередачи.

Гладков подчеркнул, что оперативные и аварийные службы продолжают на месте происшествия подомовой обход.

Утром в среду стало известно, что частные жилые дома и автомобили получили повреждения в Валуйках во время вражеского обстрела.