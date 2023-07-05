05 июля 2023, 09:23
Женщина пострадала при обстреле ВСУ города Валуйки Белгородской области
Гладков: женщина получила ранение при обстреле ВСУ города Валуйки в Белгородской области
Женщина получила осколочное ранение в грудь после обстрела города Валуйки в Белгородской области со стороны Украины. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Есть одна пострадавшая — женщина с осколочными ранениями грудной клетки», — уточнил глава региона.
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Он отметил, что пациентку доставили в Валуйскую ЦРБ для оказания необходимой медпомощи.
По словам Гладкова, обстрел города длился больше часа. Система ПВО сбила три цели на подлете к населенному пункту и один беспилотник. ВСУ выпустили по жилым домам 12 снарядов из РСЗО «Град». Повреждения зафиксировали в восьми частных жилых домовладениях и на линии электропередачи.
Гладков подчеркнул, что оперативные и аварийные службы продолжают на месте происшествия подомовой обход.
Утром в среду стало известно, что частные жилые дома и автомобили получили повреждения в Валуйках во время вражеского обстрела.
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