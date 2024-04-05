Важное 05 апреля 2024, 11:05 Женщина пострадала при обстреле поселка в Курской области со стороны ВСУ Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли курский поселок Теткино, ранена женщина Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его данным, пострадала женщина, ей оказывают медпомощь.

Всего в поселке зафиксировали четыре прилета. Еще два прилета произошло в селе Попово-Лежачи. Там проведут подомовой обход, когда позволит обстановка.

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В тот же день ВСУ атаковали села Вязовое и Репяховку в Белгородской области. В зданиях школы, детсада и дома культуры в Вязовом выбило окна. Пострадавших нет.

В 10:46 стало известно, что в регионе объявили ракетную опасность. Меньше чем через 10 минут сигналы прекратились.