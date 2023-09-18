18 сентября 2023, 10:29
Женщина пострадала при обстреле курского поселка Теткино со стороны ВСУ
Губернатор Старовойт: женщина пострадала при обстреле курского поселка Теткино
Жительница поселка Теткино в Курской области пострадала при обстреле ВСУ. Она получила ранения средней степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
Он отметил, что раненую доставили в Глушковскую ЦРБ. При необходимости ее переведут в областную больницу.
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Украинские боевики обстреляли населенный пункт дважды за утро, всего зафиксировали 21 прилет. Один жилой дом загорелся в результате прямого попадания снаряда. Сейчас спасатели тушат пожар. Власти региона пообещали помочь в восстановлении дома.
Пострадали крыши, фасады и заборы еще 11 жилых домов. Их собственникам также окажут помощь в ремонте. Кроме того, оказались повреждены коммуникации, некоторые улицы остались без воды, газа и электричества. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только это станет безопасно.
ВСУ регулярно обстреливают территорию граничащих с Украиной российских регионов. В последнее время также участились атаки с беспилотников.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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