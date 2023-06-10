Происшествия 10 июня 2023, 10:59 Женщина пострадала при обстрелах белгородского села Нижнее Березово Гладков: при обстреле села Нижнее Березово есть пострадавшая РИА «Новости»

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Восемь сбросов взрывных устройств с украинских беспилотников зафиксировали в Шебекинском городском округе за 9 июня, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Обстрелы также не прекращались. В результате есть одна пострадавшая женщина.

В общей сложности по округу ВСУ выпустили в течение минувшего дня 82 единицы различных боеприпасов. В Шебекине удары наносили по окраинам города, в результате никто не пострадал.

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По Новой Таволжанке ВСУ били из «Градов». В поселке зафиксировали 10 прилетов. Среди жителей никто не получил травм и ранений. Но у шести домов зафиксировали повреждения.

По селу Муром противник выпустил 15 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений там нет, отметил губернатор. В селе Белянка было два прилета. Никто не пострадал, но есть повреждения на сельхозпредприятии.

В Нижнем Березове насчитали пять прилетов. В этом селе есть пострадавшая. Женщина получила легкое осколочное ранение ноги. В больницу ехать отказалась, добавил Гладков.

По селу Терезовка противник выпустил три минометных снаряда.