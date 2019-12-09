Женщина после застолья обнаружила труп сына

По данным следствия, накануне 25-летняя мать троих детей пригласила гостей и всю ночь распивала с ними спиртные напитки. Утром, проводив приятелей, женщина легла спать, а когда проснулась, на улице обнаружила труп своего 11-месячного сына. Следственный комитет проводит расследование трагедии.

«Тело ребенка направлено на судебно-медицинское исследование для определения причины смерти. Из семьи изъяты и помещены в лечебное учреждение остальные дети женщины — две девочки в возрасте трех и семи лет, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе регионального управления СКР.

По данным СМИ, ребенок, оставленный без присмотра, мог самостоятельно выползти на улицу и замерзнуть.