Эксклюзив 27 ноября 2023, 08:55 Женщина поскользнулась и попала под автобус на северо-западе Москвы Жительница Москвы поскользнулась и упала под колеса автобуса в Северном Тушино Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Северо-Западном административно округе Москвы женщина упала под колеса автобуса. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, пострадавшую госпитализировали.

ДТП произошло в Северном Тушино на улице Планерной возле транспортно-посадночного узла. По данным источника, женщина поскользнулась около одного из терминалов. Она упала и попала под колеса автобуса №267. В кабине общественного транспорта пассажиров не было.

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На место сразу вызвали бригаду скорой помощи, также приехали сотрудники ДПС. До прибытия медиков пострадавшую вытащили из-под колес общественного транспорта. Специалисты диагностировали у женщины перелом ребер и ушиб брюшной полости.

Пострадавшую отправили на лечение в Боткинскую больницу.