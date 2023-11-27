27 ноября 2023, 08:55
Женщина поскользнулась и попала под автобус на северо-западе Москвы
Жительница Москвы поскользнулась и упала под колеса автобуса в Северном Тушино
В Северо-Западном административно округе Москвы женщина упала под колеса автобуса. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, пострадавшую госпитализировали.
ДТП произошло в Северном Тушино на улице Планерной возле транспортно-посадночного узла. По данным источника, женщина поскользнулась около одного из терминалов. Она упала и попала под колеса автобуса №267. В кабине общественного транспорта пассажиров не было.
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На место сразу вызвали бригаду скорой помощи, также приехали сотрудники ДПС. До прибытия медиков пострадавшую вытащили из-под колес общественного транспорта. Специалисты диагностировали у женщины перелом ребер и ушиб брюшной полости.
Пострадавшую отправили на лечение в Боткинскую больницу.
ДТП
Автобусы
Москва 2023
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