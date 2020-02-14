Женщина попыталась пронести 50 патронов в Шереметьево

В Шереметьево задержали женщину, когда она попыталась пронести в аэропорт сумку с 50 патронами. В отношении нее возбудили уголовное дело.

В пресс-службе Шереметьево «360» подтвердили, что женщину остановили на входе в аэропорт с патронами.

Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, женщина попыталась пройти в терминал Е аэропорта, но на пункте пропуска в ее женской сумочке нашли боевые патроны.

Теперь женщину подозревают в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

По информации сайта kp.ru, женщина заявила охране, что не знает, как у нее в сумке оказались патроны. Она предположила, что это патроны ее отца, который умер 20 лет назад. Задержанная также объявила, что приехала в Шереметьево встречать родственников.