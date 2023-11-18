Происшествия 18 ноября 2023, 22:13 Женщина попыталась поджечь военкомат в Калининградской области Власти Калининградской области сообщили о попытке поджога военкомата РИА «Новости»

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Здание, где находится военный комиссариат и призывная комиссия, попыталась поджечь жительница Советска в Калининградской области. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

Злоумышленница бросила в военкомат бутылку с зажигательной смесью.

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«Женщина задержана по горячим следам, здание не пострадало», — отметил Лысков.

Сейчас идут разбирательства, выясняется причина, которая побудила жительницу Советска совершить противоправный поступок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В момент поджога женщина разговаривала с кем-то по мобильному телефону, сообщил источник в экстренных службах.

Ранее пожилой мужчина в Обнинске попытался поджечь военкомат, бросив в здание коктейль Молотова. Пенсионера оперативно задержали, свою вину он не признал. Мужчина заявил, что только увидел пламя и пытался его потушить.