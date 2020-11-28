Женщина попыталась поджечь порох в детском клубе в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга принесла банку с порохом в детский клуб «Кедр» и стала угрожать поджогом. После этого женщина ушла, а сотрудники полиции задержали ее уже в городе.

В детский клуб «Кедр» на проспекте Ударников неизвестная женщина пришла вечером 17 ноября. Она принесла с собой банку с порохом, который угрожала поджечь, пишет «Фонтанка». На место прибыли правоохранители, которые нашли емкость в мусорном баке рядом со входом в здание. На этикетке банки было написано: «Бездымный охотничий порох „Сокол“». Самой женщины в детском клубе в тот момент уже не было.

Сотрудники полиции нашли 40-летнюю жительницу города на проспекте Ударников. Они доставили задержанную в отдел полиции и составили на нее административный протокол за мелкое хулиганство. Правоохранители выяснили, что сейчас женщина нигде не работает. Раньше она была директором компании по производству изделий из недрагоценных металлов.

Все содержимое найденной банки было отправлено на экспертизу, уточняет РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства.