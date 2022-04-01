Женщина попыталась подкупить полицейского, чтобы помочь другу избежать тюрьмы на Кубани

В Краснодарском крае задержали 44-летнего жителя Белгородской области, у которого при себе оказались запрещенные вещества. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчину задержали на стационарном посту ДПС «Кущевский». Правоохранители нашли у него около 20 граммов марихуаны. Задержанного доставили в отделение полиции. Его знакомая попыталась подкупить одного из полицейских, чтобы помочь мужчине избежать уголовной ответственности. Она предложила стражу правопорядка 100 тысяч рублей, однако тот отказался от взятки.