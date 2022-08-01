Женщина попала в тестомесительную машину в Тюмени

На тюменском хлебокомбинате во время работы с тестомесительной машиной скончалась одна из сотрудниц предприятия. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета России по Тюменской области.

В сообщении говорится, что женщина упала в тестомесительную машину.

«30 июля 2022 года, около 15 часов дня в производственном цеху одного из хлебокомбинатов города Тюмени во время работы по очистке внутренней поверхности тестомесительной машины, которая находилась в рабочем состоянии, были нарушены правила ведения работ на производстве. В связи с чем женщина, осуществляющая работы по очистке, упала в тестомесительную машину. Из-за полученных травм сотрудница скончалась на месте происшествия», — добавили в ведомстве.

По факту нарушения правил безопасности на предприятии возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование.