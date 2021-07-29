Женщина попала под винт катера в Краснодарском крае

Женщина попала под винт катера в Туапсинском районе Краснодарского края. Она получила серьезные травмы. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Она купалась около технической зоны, мимо нее проплыл катер. Женщина не успела отплыть и получила тяжелые травмы веслом. Ее доставили в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.