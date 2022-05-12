Женщина попала под машину в Санкт-Петербурге

Водитель сбил пешехода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на очевидцев.

По данным ИА «Невские новости», водитель не заметил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

«Услышал сильный удар через закрытые окна. Выглянул в окно — девушка лежит на дороге без сознания, тело очень сильно повреждено было. У автомобиля разбит весь перед», — рассказал очевидец.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Другие подробности происшествия пока не известны.