Женщина попала под машину в Салехарде | 360°

Происшествия 22 сентября 2022, 16:56 Поделиться Telegram

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Viber Женщина попала под машину в Салехарде

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Машина сбила жительницу Салехарда, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу МРЭО ГИБДД УМВД России по ЯНАО.

Водитель уточнил, что остановился перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешехода. Когда он продолжил движение, женщина неожиданно вышла на дорогу.

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Пострадавшая попала в больницу с ушибом головы и грудной клетки. Правоохранители выясняют подробности происшествия.

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