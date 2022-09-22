Женщина попала под машину в Салехарде | 360°

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Женщина попала под машину в Салехарде

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Машина сбила жительницу Салехарда, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу МРЭО ГИБДД УМВД России по ЯНАО.

Водитель уточнил, что остановился перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешехода. Когда он продолжил движение, женщина неожиданно вышла на дорогу.

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Пострадавшая попала в больницу с ушибом головы и грудной клетки. Правоохранители выясняют подробности происшествия.

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