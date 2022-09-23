Женщина попала под машину на Братиславской улице в Москве | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 10:00 Поделиться Telegram

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Viber Женщина попала под машину на Братиславской улице в Москве

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В Москве случилось ДТП с участием иномарки Volkswagen. Об этом написали «Известия».

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Авария произошла на Братиславской улице. Машина сбила 44-летнюю женщину. По данным издания, она получила травмы и попала в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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