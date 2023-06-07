07 июня 2023, 13:19
Женщина попала под колеса машины в Кургане
Легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на городской отдел ГИБДД.
По предварительным данным, водитель за рулем отечественной машины не успел среагировать и сбил местную жительницу, которая переходила дорогу на красный свет. Авария произошла возле остановки «Парк Победы».
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Отмечается, что с различными травмами пострадавшую отвезли в больницу.
Курган
ДТП
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