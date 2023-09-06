06 сентября 2023, 17:25
Женщина попала под колеса LADA Largus на пешеходном переходе во Владимирской области
В Коврове на пешеходном переходе произршло ДТП, в результате которого пострадала местная жительница. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по Владимирской области.
По предварительным данным, 56-летняя женщина переходила дорогу по зебре, но водитель LADA Largus не заметил ее и сбил. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы и плеча. По факту аварии начали проверку.
ДТП
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