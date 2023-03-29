Происшествия 29 марта 2023, 14:40 Женщина попала под колеса иномарки в центре Петербурга

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Жительница Санкт-Петербурга попала под колеса автомобиля в Адмиралтейском районе у метро «Звенигородская». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, женщина за рулем иномарки не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела на тротуар и врезалась в стену.

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Отмечается, что в аварии пострадала 52-летняя женщина, ей потребовалась медицинская помощь.