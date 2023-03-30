30 марта 2023, 18:18
Женщина попала под колеса иномарки в Ижевске
Жительница Ижевска республики Удмуртии попала под колеса легкового автомобиля в Ленинском районе города. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на УГИБДД по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не увидел 36-летнюю женщину, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода и сбил ее на улице Азина вблизи остановки общественного транспорта.
Реклама
Отмечается, что пострадавшая получила различные травмы.
ДТП
Удмуртия
Реклама
Реклама