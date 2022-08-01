Женщина попала под колеса автомобиля в Ноябрьске

Вечером в воскресенье, 31 июля, в Ноябрьске произошло ДТП с участием автомобиля марки Toyota. В результате аварии пострадала женщина-пешеход. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Как уточнили в Госавтоинспекции ЯНАО, инцидент случился на улице 8 Марта. Водитель Toyota не заметил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

С травмами различной степени тяжести пострадавшую отвезли в больницу. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Всего с начала 2022 года в ЯНАО зафиксировано 2745 ДТП, в результате которых погибло 10 человек.