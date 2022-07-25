25 июля 2022, 14:32
Женщина попала под колеса авто в Анапе. Она скончалась до прибытия медиков
В Анапе на улице Самбурова 48-летний водитель Toyota Avensis выехал на тротуар с пешеходами и насмерть сбил человека. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кубани.
Как уточнили в ведомстве, спровоцировал аварию 25-летний водитель ВАЗ-21140, который при повороте создал помеху для Toyota Avensis.
В результате случившегося погибла 33-летняя женщина. Кроме того, медики увезли в больницу 13-летнего мальчика.
В настоящий момент правоохранители разбираются в случившемся.