Женщина попала под колеса авто в Анапе. Она скончалась до прибытия медиков

В Анапе на улице Самбурова 48-летний водитель Toyota Avensis выехал на тротуар с пешеходами и насмерть сбил человека. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кубани.

Как уточнили в ведомстве, спровоцировал аварию 25-летний водитель ВАЗ-21140, который при повороте создал помеху для Toyota Avensis.

В результате случившегося погибла 33-летняя женщина. Кроме того, медики увезли в больницу 13-летнего мальчика.

В настоящий момент правоохранители разбираются в случившемся.