Женщина попала под автобус в Ижевске | 360°

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Женщина попала под автобус в Ижевске

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В Ижевске случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

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Авария произошла накануне на Автозаводской улице. Пассажирский автобус при повороте сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. По словам очевидцев, причиной ДТП мог стать коммунальный раскоп на проезжей части.

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