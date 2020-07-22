Женщина получила условный срок за смертельное ДТП

В декабре 2018 года Наиля Я. Сбила на пешеходном переходе девушку, не пытаясь затормозить. Через пять дней пострадавшая скончалась от полученных травм.

Подсудимая свою вину не признала. Она заявила, что на встречной полосе была пробка, она затормозила перед переходом, убедившись, что людей нет, увеличила скорость.

Ее приговорили в двум годам условно с испытательным сроком три года, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года. Помимо этого, подсудимая должна выплатить денежную компенсацию.