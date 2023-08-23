23 августа 2023, 23:09
Женщина получила травмы во время пожара в трехкомнатной квартире в Петербурге
Пожар произошел в Московском районе Санкт‑Петербурга. Там пламя охватило трехкомнатную квартиру. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
Возгорание случилось вечером 22 августа. Пламя охватило квартиру в доме на улице Орджоникидзе. На тушение возгорания потребовалось 20 минут.
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В результате пострадала женщина. Ее доставили в больницу.
Пожары
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