Происшествия 23 августа 2023, 23:09 Женщина получила травмы во время пожара в трехкомнатной квартире в Петербурге

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Пожар произошел в Московском районе Санкт‑Петербурга. Там пламя охватило трехкомнатную квартиру. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Возгорание случилось вечером 22 августа. Пламя охватило квартиру в доме на улице Орджоникидзе. На тушение возгорания потребовалось 20 минут.

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В результате пострадала женщина. Ее доставили в больницу.