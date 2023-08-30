Происшествия 30 августа 2023, 22:32 Женщина получила травмы в тройном ДТП в Самаре

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ДТП произошло в Самаре вечером 29 августа. В результате одна женщина получила травмы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель Lada Priora направлялся по Минской улице в сторону Ставропольской. В какой-то момент он не уступил дорогу Geely Coolray и врезался в него.

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В результате иномарку отбросило на впереди стоящий грузовик ГАЗ 172411. Травмы получила 45-летняя женщина-водитель, управлявшая Geely.