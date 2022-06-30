Женщина получила травмы в ДТП с двумя иномарками в Новосибирске

ДТП с участием двух иномарок Subaru Forester произошло в Новосибирске. В результате травмы получила пассажирка одной из машин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России.

Ситуация произошла 29 июня рядом с домом № 59 на Бердском шоссе. Машина Subaru Forester выполняла разворот. В этот момент в нее въехал автомобиль аналогичной марки. В результате пострадала пассажирка одной из авто. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Информации о том, пострадали ли водители, не поступало.