Женщина получила штраф за продажу кепки с изображением конопли в Новгородской области

Жительницу Новгородской области оштрафовали за продажу кепки с «конопляным» принтом. Об этом сообщило издание «Новгород.ру» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

По данным ИА Nation News, товар у продавщицы изъяли. Также ей выписали штраф за пропаганду наркотиков. Женщина признала свою вину. Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать. Ранее американский мессенджер WhatsApp обязали выплатить 225 миллионов евро за отсутствие прозрачности процесса обработки личных данных.