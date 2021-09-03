03 сентября 2021, 13:40
Женщина получила штраф за продажу кепки с изображением конопли в Новгородской области
Жительницу Новгородской области оштрафовали за продажу кепки с «конопляным» принтом. Об этом сообщило издание «Новгород.ру» со ссылкой на пресс-службу судов региона.
По данным ИА Nation News, товар у продавщицы изъяли. Также ей выписали штраф за пропаганду наркотиков.
Женщина признала свою вину. Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.
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