Происшествия 03 марта 2023, 13:15 Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Артемовска СЦКК: обстрелявшие освобожденную часть Артемовска ВСУ ранили местную жительницу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные открыли массированный обстрел освобожденной части города Артемовска Донецкой Народной Республики. Ранения получила женщина 1966 года рождения. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Пострадавшая в момент атаки украинских боевиков находилась в переулке Гоголя. Раненую женщину в срочном порядке доставили в больницу. Сейчас ей занимаются врачи.

Реклама

Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские силы практически завершили окружение Артемовска. В ближайшее время город окажется в кольце, откуда украинские военные не смогут выйти.