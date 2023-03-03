03 марта 2023, 13:15
Женщина получила ранение при обстреле ВСУ Артемовска
СЦКК: обстрелявшие освобожденную часть Артемовска ВСУ ранили местную жительницу
Украинские военные открыли массированный обстрел освобожденной части города Артемовска Донецкой Народной Республики. Ранения получила женщина 1966 года рождения. Об этом сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.
Пострадавшая в момент атаки украинских боевиков находилась в переулке Гоголя. Раненую женщину в срочном порядке доставили в больницу. Сейчас ей занимаются врачи.
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Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.
Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские силы практически завершили окружение Артемовска. В ближайшее время город окажется в кольце, откуда украинские военные не смогут выйти.
ВСУ
Артемовск
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