Происшествия 20 ноября 2022, 10:54 Женщина получила осколочные ранения при обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ Глава Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Нижний Ольшанец Telegram

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Утром 20 ноября под обстрел попало село Нижний Ольшанец в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он описал последствия обстрела в Telegram-канале.

«Есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей», — сообщил Гладков.

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По его словам, на место прилетов уже выехали бригады скорой медицинской помощи. Текущее состояние женщины неизвестно.

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Также губернатор Белгородской области сообщил, что обстрелы нанесли урон шести честным домовладениям. Степень разрушений он не уточнил.

Гладков напомнил, что глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Белгородская область регулярно попадает под прилеты снарядов со стороны ВСУ. 12 ноября Гладков сообщал о минометном обстреле региона. Тогда его слова процитировали на сайте издания «Царьград». По заявлению Гладкова, в тот день обошлось без травм и потерь среди мирного населения.