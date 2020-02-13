Женщина получила чужой маткапитал в Ростовской области

Злоумышленница предоставила свой паспорт родственнице, у которой не было документов. Позднее та родила ребенка. Жительница Пролетарского района уже со своим паспортом написала заявление на материнский капитал. Получение средств одобрили. Однако правоохранителям удалось установить факт мошенничества, в результате чего на женщину завели уголовное дело.