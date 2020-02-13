13 февраля 2020, 17:08
Женщина получила чужой маткапитал в Ростовской области
Жительница Пролетарского района Ростовской области смогла получить материнский капитал за чужого ребенка, сообщил сайт rostovgazeta.ru.
Злоумышленница предоставила свой паспорт родственнице, у которой не было документов. Позднее та родила ребенка. Жительница Пролетарского района уже со своим паспортом написала заявление на материнский капитал. Получение средств одобрили. Однако правоохранителям удалось установить факт мошенничества, в результате чего на женщину завели уголовное дело.