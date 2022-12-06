Происшествия 06 декабря 2022, 13:48 Женщина похитила телефон у студентки в трамвае в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на Заневском проспекте полицейские задержали 26-летнюю подозреваемую, которая украла iPhone 12 у студентки. Об этом написали «Невские новости».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, кража произошла в понедельник, 5 декабря, в трамвае у дома № 73. Злоумышленница вытащила у девушки телефон из кармана во время поездки в трамвае.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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