Происшествия 04 марта 2024, 09:51 Женщина погибла во время пожара в жилом доме в Петербурге Женщина погибла при пожаре в Калининском районе Санкт-Петербурга Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В Санкт-Петербурге пожар унес жизнь женщины. Еще одного пострадавшего увезли в больницу, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, огонь разгорелся в однокомнатной квартире жилого дома, расположенного в Калининском районе на проспекте Металлистов, ранним утром 4 марта. Пламя охватило площадь в 15 квадратных метров.

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Прибывшие на место 12 пожарных на трех машинах спустя 40 минут полностью ликвидировали возгорание. На пепелище спасатели обнаружили тело женщины.

Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Еще один смертельный пожар 4 марта произошел в Южном административном округе Москвы. В квартире жилого дома в Чертанове Северном загорелись личные вещи и мебель. В результате один человек погиб.