Женщина погибла во время пожара в сауне в Новосибирске

Утром 28 ноября в парной сауны в частной новосибирской гостинице начался пожар. В этот момент в здании находились 11 человек. Женщина спустилась со второго этажа, чтобы помочь попавшим в беду людям, и погибла.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар начался в районе 08:00 (04:00 по московскому времени). Загорелась частная двухэтажная гостиница в подвальном помещении. Огонь вспыхнул в парной сауны на первом этаже. Когда пожарные приехали на место ЧП, в здании было много дыма.

В гостинице находились 11 человек: шесть человек смогли выйти на улицу сами, четырех человек спасли. Как рассказали агентству в региональном управлении СК, женщина 1994 года рождения спустилась со второго этажа в сауну, чтобы помочь людям, и задохнулась.

Пожар на площади 20 квадратных метров уже потушили. Дознаватели МЧС и следователи сейчас устанавливают причины ЧП.