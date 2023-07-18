Происшествия 18 июля 2023, 18:46 Женщина погибла во время пожара в Перми. Ее ребенка удалось спасти

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Серьезный пожар произошел в Перми. Там загорелся многоквартирный дом на улице Барамзиной. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные МЧС.

По предварительным данным, в квартире загорелись домашние вещи. Огонь распространился на площади восемь квадратных метров. В результате пожара погибла хозяйка квартиры. Ее ребенка из огня спасла соседка. Также есть пострадавшие. Информация уточняется.