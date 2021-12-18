Женщина погибла во время пожара в Краснодарском крае

Пожар произошел в частном доме на улице Красной в станице Чепигинской Брюховецкого района Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло утром 16 декабря. На место происшествия прибыли спасатели. После ликвидации огня в одной из комнат они обнаружили тело женщины без признаков жизни. Выяснилось, что погибшей оказалась 79-летняя хозяйка. Возгорание спровоцировало нарушение правил пожарной безопасности во время использования отопительных приборов.