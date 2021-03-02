Женщина погибла во время пожара в Киржаче

Ночью на улице Свободы в Киржаче (Владимирская область) произошел пожар. Звонок о возгорании поступил в МЧС в половину четвертого ночи, сообщил «Царьград».

Пожарным удалось в считанные минуты потушить огонь, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Избежать жертв не удалось.

В доме пожарные обнаружили тело женщины. На данный момент специалисты пытаются выяснить личность погибшей и установить, по какой причине произошло возгорание.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупредило жителей региона, что во время пожара необходимо позвонить в службу спасения по номеру 01 или 101 (с мобильного телефона).