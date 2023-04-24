Происшествия 24 апреля 2023, 19:59 Женщина погибла в Запорожской области из-за обстрела ВСУ Член ВГА Рогов сообщил о гибели женщины в запорожском селе Водяном из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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В Запорожской области в результате обстрела ВСУ погибла мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В селе Водяное погибла женщина 1956 года рождения», — уточнил он.

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Из-за атаки украинских националистов в селе Великая Знаменка, добавил Рогов, разрушено одно домовладение.

По его словам, количество прилетов увеличилось до тридцати. Информация о количестве пострадавших и разрушениях уточняется.

«Боевики ВСУ вели прицельный огонь по водозабору города Каменка Днепровская», — подчеркнул член ВГА.

Ранее Рогов заявил, что украинские боевики начали обстреливать территорию Запорожской области из 152-миллиметрового вооружения. Днем, отмечал он, в регионе насчитали минимум 20 прилетов.