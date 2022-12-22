Происшествия 22 декабря 2022, 21:53 Женщина погибла в тройном ДТП в Петербурге

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В Санкт-Петербурге произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на региональное МВД.

ДТП случилось в районе 116-го километра Кольцевой автомобильной дороги. Пьяный водитель Porsche Cayenne врезался в Opel Astra, а потом — в Toyota Camry.

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Управлявшая одной из иномарок 60-летняя женщина получила смертельные травмы и умерла. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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