18 декабря 2019, 14:32
Женщина погибла в тройном ДТП в Башкирии
В Башкирии произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, сообщил портал ToDay News Ufa.
18 декабря в Туймазинском районе на 1345-м км автодороги М5 «Урал» столкнулись три автомобиля. «Шевроле Авео», за рулем которого находилась женщина, лоб в лоб врезался в «Шевроле Клан». От удара иномарки отбросило в сторону, после чего в «Авео» влетел «Фольксваген Джетта».
56-летняя женщина, находившаяся за рулем «Шевроле Авео», погибла на месте. Водитель «Фольксвагена» получил перелом ноги и был доставлен в больницу.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.