Женщина погибла в тройном ДТП в Башкирии

18 декабря в Туймазинском районе на 1345-м км автодороги М5 «Урал» столкнулись три автомобиля. «Шевроле Авео», за рулем которого находилась женщина, лоб в лоб врезался в «Шевроле Клан». От удара иномарки отбросило в сторону, после чего в «Авео» влетел «Фольксваген Джетта».

56-летняя женщина, находившаяся за рулем «Шевроле Авео», погибла на месте. Водитель «Фольксвагена» получил перелом ноги и был доставлен в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.